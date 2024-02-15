إعلان

BBC

نتنياهو يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تل أبيب

09:24 م الخميس 15 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تل أبيب مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، ومدير الشاباك رونين بار، ومستشار الأمن القومي تساحي هنجبي والسكرتير العسكري آفي جيل.

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن نتنياهو طالب بمعرفة ما إذا كان الأسرى قد تلقوا الأدوية التي تم تسليمها إلى غزة الشهر الماضي، في صفقة شملت فرنسا وقطر والولايات المتحدة.

وتلقى الاحتلال الإسرائيلي، تأكيدات بأن الأدوية ستصل إلى الأسرى لكنها لم تتلق أي تأكيد.

وزعم المسؤول الإسرائيلي، أن الضغط العسكري القوي والضغط الحازم في المفاوضات فقط هو الذي سيجبر حماس على تغيير مطالبها بشأن صفقة الأسرى.

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مدير وكالة المخابرات المركزية الموساد حماس صفقة الأسرى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

ارتفاع أسعار زيوت كالتكس للسيارات في مصر.. قائمة رسمية
دفن اضطراري.. حرب إسرائيل تلاحق جثث غزة
الرئيس السيسي يُحذر من خطورة التصعيد في غزة.. ويؤكد ضرورة تفعيل مسار حل الدولتين