فيديو| أوكرانيا تعلن تدمير سفينة حربية روسية في البحر الأسود

كييف/موسكو-(د ب أ)

قال الجيش الأوكراني إنه دمر سفينة حربية روسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، وهي أحدث عملية في سلسلة من العمليات التي استهدفت سفن البحرية الروسية في البحر الأسود.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن وحدة خاصة أغرقت السفينة "قيصر كونيكوف"، وهي سفينة إنزال روسية كبيرة قبالة بلدة ألوبكا، في القرم المحتلة، وفقا لفيديو نشرته الاستخبارات العسكرية على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي. وأوضحت أنه تم استخدام مسيرات بحرية في تنفيذ الهجوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الدفاع الأوكرانية قولها في منشور منفصل على موقع "إكس" إن السفينة الروسية "تم تحديثها كغواصة"، وأضافت أنها كانت موجودة في المياه الأوكرانية.

وقال أندريه يوسوف، المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إنه يمكن استبعاد التعرض لهجمات جوية على أوكرانيا إنطلاقا من وحدات بحرية روسية "لفترة طويلة".

وأشار إلى أن السفينة كانت تحمل ذخيرة وأن معظم طاقمها قتلوا بعد الضربة التي تم شنها على بعد 4 كيلومترات من الساحل.

وعلى الجانب الآخر، قالت القنوات العسكرية الروسية على تطبيق تيليجرام إن طاقم السفينة بأمان.

ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق على الهجوم الأوكراني، وأحال الأسئلة إلى وزارة الدفاع، وفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي".

وأفادت الوزارة بأنه جرى إسقاط 6 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود خلال الليل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

Veni, vidi, vici.@ DI_Ukraine released video of the successful strike on the russian landing ship Caesar Kunikov. pic.twitter.com/RPcpDi0Dck