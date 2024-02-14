الصحة العالمية: إسرائيل تزيد نشاطها العسكري في محيط رفح

(مصراوي)

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من وقوع كارثة إنسانية جراء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية التي ازدادت كثافة في محيط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واتهمت منظمة الصحة العالمية، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعطيل وصول المساعدات الطبية إلى رفح، محذرة من انهيار القطاع الصحي.

ونددت منظمة الصحة العالمية، باستهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الصحية والمستودعات الطبية في قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن عملية عسكرية برية على مدينة رفح جنوب غزة، رغم إعلانه سابقًا أنها منطقة آمنة يستطيع الفلسطينيون الاحتماء بها.