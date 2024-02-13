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BBC

أوكرانيا تعترض صاروخ كروز روسيًا فوق أوديسا

11:59 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

أوكرانيا تعترض صاروخ كروز روسي أرشيفية

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كييف-(د ب أ)

قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها منعت صاروخ كروز روسيا من ضرب مدينة أوديسا الساحلية اليوم الثلاثاء.

وأوضح الجيش أن أجزاء من الصاروخ الذي تم اعتراضه أحدثت أضرارا بمبنيين.

وأضاف أن مقاتلة روسية أطلقت صاروخ كروز من طراز "سي إتش- 59" فوق البحر الأسود في اتجاه المدينة.

وأعلنت إدارة منطقة أوديسا أنه لم يتعرض أي أحد لإصابات، مضيفة أن أضرارا لحقت بمبنى مرتفع ومبنى جديد لا يزال غير مأهول.

ومن غير المعتاد أن يقع هجوم بعد الظهيرة، فعادة ما تشن روسيا هجماتها بالصواريخ وصواريخ كروز والطائرات المسيرة خلال الليل.

أوكرانيا تعترض صاروخ كروز القوات الجوية الأوكرانية ضرب مدينة أوديسا الساحلية مقاتلة روسية أطلقت صاروخ كروز الغزو الروسي لأوكرانيا

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