إعلان

BBC

إعلام عبري: نتنياهو رفض مقترحًا أعدّه قادة الموساد والشاباك والجيش لإبرام صفقة تبادل الأسرى

08:51 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان"، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض مقترحا لإبرام صفقة تبادل أعدّه قادة الموساد والشاباك والجيش.

وتستضيف القاهرة جولة من المفاوضات بحضور رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ورئيس الموساد الإسرائيلي وزير الخارجية القطري، في محاولة لإحراز تقدم والوصول إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح مزيد من الأسرى.

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعدما أصدرت القاهرة تحذيرات شديدة اللهجة، لتل أبيب للرجوع عن شن أية عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

بنيامين نتنياهو إبرام صفقة تبادل الأسرى نتنياهو رفض مقترح أعده قادة الموساد رئيس حكومة الاحتلال طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماس: الحركة مستعدة للعودة إلى القاهرة إذا تقدمت المحادثات الحالية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* الحل الآن في الاستيراد.. الدكتور مجدي حسن يتوقع ارتفاع أسعار الدواجن في رمضان (فيديو)
* 100 متر تسليم فوري.. ملامح الطرح الجديد من الإسكان المتميز خلال أيام
بث مباشر| تقلبات جوية تبدأ خلال ساعات.. (أمطار وأتربة) والأرصاد: اتخذوا التدابير