إعلام عبري: نتنياهو رفض مقترحًا أعدّه قادة الموساد والشاباك والجيش لإبرام صفقة تبادل الأسرى

مصراوي

قال التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان"، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض مقترحا لإبرام صفقة تبادل أعدّه قادة الموساد والشاباك والجيش.

وتستضيف القاهرة جولة من المفاوضات بحضور رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ورئيس الموساد الإسرائيلي وزير الخارجية القطري، في محاولة لإحراز تقدم والوصول إلى هدنة تسمح بإدخال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح مزيد من الأسرى.

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعدما أصدرت القاهرة تحذيرات شديدة اللهجة، لتل أبيب للرجوع عن شن أية عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.