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BBC

بوريل يدين تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

08:40 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

جوزيب بوريل

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بروكسل-(د ب أ)

أدان جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رد فعل أذربيجان "غير المتناسب" على مزاعم إطلاق القوات الأرمينية النار أمس.

وقال بوريل إن: "إطلاق النار الأرميني على جندي أذربيجاني أمس كان مؤسفا، ولكن رد الفعل الأذربيجاني اليوم يبدو غير متناسب".

وكان بوريل يتحدث في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان بمناسبة عقد خامس اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، الذي اجتمع لأول مرة في عام 2018.

وذكر بوريل أن الاجتماع تناول "النطاق الكامل" للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، مضيفا "ناقشنا الوضع الإقليمي وعملية التطبيع الأرمينية الأذربيجانية، بما في ذلك الحادث الأخير على الحدود".

وتبادلت القوات الأرمنية والأذربيجانية إطلاق النار أمس الاثنين واليوم الثلاثاء في أحدث اشتباكات بين الجانبين بشأن إقليم "ناجورنو كاراباخ" المتنازع عليه منذ فترة طويلة.

واليوم الثلاثاء أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 5.5 مليون يورو لتقديم مساعدات إنسانية جديدة لدعم الأرمن النازحين من "ناجورنو كاراباخ".

ويعد الاجتماع نتاج" اتفاقية الشراكة المعززة" التي تم توقيعها في عام 2017 لتعزيز التعاون في سلسلة من المجالات مثل الأمن والبيئة والطاقة والهجرة ومواجهة الإرهاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات.

جوزيب بوريل أرمينيا أذربيجان

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