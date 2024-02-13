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BBC

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات لأوكرانيا

02:35 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

مجلس الشيوخ الأمريكي

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واشنطن - (د ب ا)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات كبيرة للغاية لأوكرانيا وإسرائيل، وتايوان بعد أسابيع كثيرة من المفاوضات.

وقد تمت الموافقة على الحزمة بواقع 70 صوتا مقابل 29 في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

ولكن مصير الحزمة في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مازال غامضا بصورة كبيرة، حيث حث الرئيس السابق والمرشح للرئاسة الأمريكية هذا العام دونالد ترامب الجمهوريين على تجنب تمرير الحزمة، التي ستتيح للرئيس الأمريكي جو بايدن فرصة لتحقيق انتصار تشريعي.

وتعد الولايات المتحدة أهم حليف لأوكرانيا في مواجهتها لروسيا. ويشار إلى أنه منذ بدء الحرب في شباط/فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة أو تعهدت بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 44 مليار دولار لكييف.

وتتضمن الحزمة التي وافق عليها مجلس الشيوخ مساعدات تقدر بنحو 60 مليار دولار لأوكرانيا، وأغلبية المساعدات مخصصة للدعم العسكري.

كما تشمل الحزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى مساعدات بالمليارات لتايوان والشركاء الآخرين في منطقة المحيطين الهندي-الهاديء.

مجلس الشيوخ الأمريكي واشنطن أوكرانيا إسرائيل تايوان

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