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BBC

ألمانيا: بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني

01:19 م الثلاثاء 13 فبراير 2024

ألمانيا

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مصراوي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، "نحن بحاجة إلى هدن إنسانية في غزة ويجب توفير الحماية للمدنيين واستمرار عمليات الإغاثة"

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي مع رياض المالكي نظيرها الفلسطيني، أن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني ويمثل عائقا كبيرا أمام حل الدولتين.

وحثت بيربوك السلطة الفلسطينية على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من الإصلاحات، فإن سلطة فلسطينية تخضع للإصلاح هي من تملك الإجابة عن مستقبل غزة.

وأكدت أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو جزء من حل أشمل للنزاع بين الطرفين، معربة عن قلقها بشأن إعلان إسرائيل عزمها شن هجوم عسكري كبير في رفح.

ألمانيا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك غزة فلسطين

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