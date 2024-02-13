الرئيس التركي: مستعدون لنكون ضامنًا لوقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لظلم كبير منذ سنوات طويلة.

وأضاف الرئيس التركي، أنه إذا أرادت إسرائيل سلاما دائما في المنطقة فعليها الكف عن السياسات الاستيطانية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967.

وأكد أنه لا يمكن لإسرائيل الاستقرار والسلام مالم تقبل بحل الدولتين، مشددًا على استعداد بلاده أن نكون ضامنا لوقف إطلاق النار في غزة.

واستنكر الرئيس التركي، حملات التحريض ضد الأونروا ومن المهم زيادة دعمها من أجمل حماية الفلسطينيين.