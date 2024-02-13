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BBC

أبو الغيط: لا يمكن القضاء على المقاومة الفلسطينية

11:41 ص الثلاثاء 13 فبراير 2024

أحمد أبو الغيط

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(مصراوي)

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، من أن الاتفاقيات المشتركة مع إسرائيل أصبحت مهددة بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أبو الغيط، أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية باتت تهدد الاستقرار في المنطقة.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحديث لإسرائيل في بيانه مطالبًا إياها بتعلم الدرس من التاريخ مع استحالة القضاء على المقاومة الفلسطينية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن عملية عسكرية برية على مدينة رفح جنوب غزة، رغم إعلانه سابقًا أنها منطقة آمنة يستطيع الفلسطينيون الاحتماء بها.

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