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BBC

أردوغان: الدول المتقدمة تدعم إسرائيل بدلا من إيقاف مجازرها

07:13 م الإثنين 12 فبراير 2024

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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مصراوي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القضايا بينها المجازر الإسرائيلية في غزة.

وأضاف الرئيس التركي، أن إسرائيل ترتكب مجازر في قطاع غزة وكل يوم تتجاوز خط أحمر جديد، موضحا أن الدول المتقدمة تقدم الدعم إلى إسرائيل بدلا من إيقاف مجازرها.

وأكمل أردوغان، أن زيارة مصر لبحث الأوضاع في قطاع غزة وفرص التوصل إلى حلول للقضية الفلسطينية.

كانت الرئاسة التركية، قالت أمس الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة رسمية لمصر الأربعاء المقبل بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت دائرة الاتصالات بالرئاسة إن أردوغان سوف يبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بينما تناقش المباحثات القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي الدول المتقدمة تدعم إسرائيل إسرائيل ترتكب مجازر قطاع غزة

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