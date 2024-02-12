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BBC

الاتحاد الأوروبي يحث حلفاء إسرائيل على وقف تزويدها بالأسلحة

06:48 م الإثنين 12 فبراير 2024

الاتحاد الأوروبي

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بي بي سي
حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، حلفاء إسرائيل، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، على وقف إرسال أسلحة إليها بعد استشهاد "عدد هائل من الناس" في غزة.

وقال بوريل، في إشارة إلى تعليق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، بأن العمل العسكري الإسرائيلي "تجاوز الحدود" : "حسنا، إذا كنت تعتقد أن عددا هائلا من الناس يُقتلون، فربما يتعين عليك عدم توفير أسلحة منعا لمقتل هذا العدد الهائل من الناس".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إلى جانب فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذي تضغط إسرائيل عليه لتقديم استقالته: "أليس هذا غير منطقي؟"

وقال بوريل: "كم مرة سمعت أبرز القادة ووزراء الخارجية في جميع أنحاء العالم يقولون إن عددا هائلا من الناس يُقتلون؟"

كما انتقد كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرورة "إجلاء" ما يزيد على مليون فلسطيني لجأوا إلى مدينة رفح في غزة في ظل التهديد بعملية عسكرية إسرائيلية هناك.

وقال بوريل: "سيخلون المنطقة، إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟"

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BBC
الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة جوزيب بوريل

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