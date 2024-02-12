الاتحاد الأوروبي: ليس هناك بديل للأونروا في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

مصراوي

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، إنه ليس هناك بديل للأونروا في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأضاف المفوض، أن مشاركة عدد من موظفي الأونروا هي مجرد مزاعم حتى الآن، موضحا أن من يتهم طرفا فعليه تقديم الدليل ولا دليل لدينا حتى الآن بشأن الاتهامات الموجهة لموظفي الأونروا.

وتابع مفوض السياسة الخارجية، لا أخشى من اتهامي بمعاداة السامية بناء على أي من آرائي، مشيرا إلى اننا طالبت دول الاتحاد بوقف تقديم قطع غيار مقاتلات إف 35 لإسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية.

كان مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، حذر اليوم الاثنين، من تأثير قرار وقف عمل الأونروا الذي جاء برغبة من إسرائيل على الاستجابة الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة.

وقال فيليب، إن القرار سيحرم نحو نصف مليون طفل بغزة من العودة إلى المدارس.

وأضاف لازرايني، أنه لا توجد إدارة بديلة للأونروا في غزة قادرة على تقديم الخدمات الضرورية لأطفال القطاع المحتاجين.

واتهمت إسرائيل الأونروا في وقت سابق بتورط عدد من موظفيها في هجوم الـ7 من على جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، وهو ما نفته الأونروا وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الاتهامات الإسرائيلية.

وعلقت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تجاوز عددهم الـ12 دولة تمويل وكالة الأونروا بناء على الاتهامات الإسرائيلية.