نتنياهو يطلب إكمال العملية العسكرية في رفح قبل شهر رمضان

بي بي سي

أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مجلس الحرب، بأن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح يجب أن تكتمل بحلول بداية شهر رمضان -المتوقع حلوله في 10 مارس المقبل- وفق ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، السبت.

وقال نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي "سيتوجه قريبا إلى رفح، المعقل الأخير لحماس"، وصرح مكتب نتنياهو أن الأخير أصدر تعليمات للجيش بالتخطيط لـ "إجلاء السكان" من رفح.

ويعتقد أن نحو مليون و400 ألف فلسطيني موجودون في رفح، غالبيتهم نزحوا من أجزاء أخرى من غزة، وفقا للأمم المتحدة.

ويقول سكان رفح والأشخاص الذين نزحوا من أماكن أخرى في غزة، إنهم خائفون وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه إذا دخلت إسرائيل المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة بالقرب من الحدود المصرية، بحسب شبكة سي إن إن.

وعبر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك الجمعة، عن "قلق الأمم المتحدة العميق" بشأن مصير المدنيين في المدينة، في حين حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، من أنه "لم يعد هناك مكان يمكن الذهاب إليه في غزة".

وأضاف: "يجب حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك المأوى والغذاء والصحة".