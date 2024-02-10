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المقاومة الإسلامية في العراق "تستهدف موقعًا إسرائيليًا" على ساحل البحر الميت

10:43 ص السبت 10 فبراير 2024

العراق

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بي بي سي
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أمس الجمعة، استئناف عملياتها العسكرية ضد القواعد الأمريكية.

واعتبر البيان، عملية "اغتيال" القيادي في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي ليلة الأربعاء الماضي "خرقا لكل قواعد الاشتباك"، ودعا من سماهم "إخوة الجهاد" إلى الانضمام إلى صفوف المقاومة.

وتزامن هذا الإعلان مع استهداف "المقاومة الإسلامية في العراق"، أمس الجمعة موقعا لم تسمه على ساحل البحر الميت، بحسب بيانها.

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