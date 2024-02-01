فيديو| "من أجل غزة".. مسلح يحتجز 7 رهائن بمصنع أمريكي في إسطنبول

مصراوي

قام مسلّح مجهول في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس، باحتجاز عدد من الرهائن في مصنع تابع لشركة "بروكتر آند جامبل" الأمريكية؛ احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق متحدث باسم الشرطة التركية.

وأشار المسؤول الأمني في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إلى أنه لم يكن من المعلوم عدد الأشخاص المحتجزين داخل المصنع الواقع بالضواحي الشرقية لاسطنبول.

عاجل: مسلح يقتحم مصنع تابعة لشركة بروكتر اند جامبل P&G الداعمه لدولة الإحتلال بمدينة غبزه التركية ويحتجز عمال المصنع كرهائن pic.twitter.com/m0DpUMzVQl — Salah (@MrSalah05) February 1, 2024

ومن جانبها أوضحت إحدى النقابات الممثلة لعمال المصنع، أن المهاجم احتجز 7 من العمال بينما أُطلق سراح الآخرين.

وكانت وكالة "دي اتش ايه" الخاصة للأنباء، نشرت صورة تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي أنها للمهاجم المزعوم وهو يحمل مسدسا ويرتدي ما يبدو أنه سترة ناسفة.

وتشير إلى أن المهاجم وقف بالقرب من رسم للعلم الفلسطيني حيث كُتب "من أجل غزة" على الجدار باللون الأحمر.

وأظهرت صور قيام قوات الشرطة التركية بتطويق المصنع، في حين لفتت وسائل إعلام تركية إلى أن فرقا من العمليات الخاصة والإسعاف توجهت إلى الموقع.