وزير إسرائيلي: ادّعاء عنف المستوطنين كذبة معادية للسامية ينشرها أعداؤنا لتشويه سمعتنا

مصراوي

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إنه سيواصل تعزيز الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء إسرائيل حتى وإن كان الثمن فرض عقوبات عليه شخصيا.

وزعم سموتريتش أن ادعاء عنف المستوطنين كذبة معادية للسامية ينشرها أعداؤهم بهدف تشويه سمعة إسرائيل والمشروع الاستيطاني، مشيرا إلى أنه من العار أن تتماشى حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ادعاء عنف المستوطنين الذين يدفعون ثمنا غاليا في حرب غزة.

وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال، لقناة الجزيرة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر اليوم أمرا بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

وفيما سبق ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن وثائق ومسؤول أمريكي ومساعد في الكونجرس أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أنه من المقرر أن يصدر الأمر في وقت لاحق يوم الخميس، بحسب الوثائق والمسؤول الأمريكي، ومن المتوقع أن يشمل عقوبات ضد المستوطنين.

ولم تتمكن وكالة رويترز للأنباء على الفور من التحقق من صحة ما ورد في التقرير.

وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مرارا من أنه "يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، في ديسمبر، فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.