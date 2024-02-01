بعد نحو عام من زلزال تركيا.. 100 شخص مازالوا في عداد المفقودين

أنقرة - (د ب ا)

بعد نحو عام من وقوع زلزال مدمر في تركيا، أودى بحياة عشرات الآلاف، تقول أسر وأقارب أنهم مازالوا يبحثون عن أكثر من 100 شخص مازالوا في عداد المفقودين.

وقالت سيما جوليتش الأمينة العامة للرابطة المحلية للأسر للصحفيين في العاصمة أنقرة اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 145 شخصا، من بينهم 38 طفلا، يعتقد أنهم مازالوا في عداد المفقودين.

وأضافت أن الأسر لم تتمكن حتى الآن من تحديد مكان المفقودين، على الرغم من أنهم انتظروا بجانب الأنقاض لحين إزالتها، وقاموا بالبحث مع السلطات، كما قاموا بتفقد المستشفيات.

وطالبت الرابطة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق، كما أنها تريد فتح مقابر معينة لأخذ عينات الحمض النووي .

ولم تقدم وزارة الداخلية التركية أي بيانات بشأن عدد المفقودين بعد الزلازل.

وكان زلزالان بقوة 7ر7 و6ر7 درجات على مقياس ريختر قد ضربا جنوب شرق تركيا في السادس من فبراير 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص، وفقا للبيانات الرسمية.