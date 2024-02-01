إعلان

BBC

دولة عربية تتذيل مؤشر مدركات الفساد لـ 2023.. وهذا ترتيب مصر عالميا

11:44 ص الخميس 01 فبراير 2024

الامارات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الذي يصنف 180 دولة ويتبع مقياسًا من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا).

وجاءت في صدارة الدول الأقل فسادًا الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا والنرويج وهي الدول الأقل فسادا في العالم.

وعن تصنيف الدول العربية، جاءت الإمارات في المركز الأول عربيًا والـ 26 عالمًا، فيما حلت قطر في المركز الـ 40 عالمًا والثاني عربيًا، واحتلت السعودية المرتبة الـ 53 عالميًا والثالثة عربيًا.

وجاءت مصر في المركز 108 في تنصيف الدول، وتقدمت 22 مركزًا إذ كانت في المركز الـ 130 في عام 2022.

وتقاسمت سوريا وجنوب السودان المركز قبل الأخير في تصنيف "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2023، فيما جاء الصومال في المركز الـ 180 والأخير في القائمة.

وحلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أدنى مرتبة في التصنيف، على الرغم من تحسن مرتبة بعض الدول.

ويجمع "مؤشر مدركات الفساد" الذي يصدر سنويا بيانات ونتائج من 12 مؤسسة مستقلة متخصصة في تحليل الحوكمة ومناخ الأعمال.

وتشمل المصادر دراسات واستطلاعات أجرتها مؤسسة "برتلسمان" الألمانية وبنك التنمية الأفريقي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

الإمارات تصنيف الدول العربية قطر الصومال

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السعودية تعدم 4 إثيوبيين قتلوا وعذبوا سودانيا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* قبل اجتماع المركزي المصري.. سعر الذهب اليوم بمصر يهبط 250 جنيها ببداية التعاملات
* الطقس اليوم.. برودة شديدة وتساقط للثلوج والقاهرة تسجل 8 درجات مئوية
* اجتماع الحسم.. هل يخفض المركزي الجنيه ويرفع الفائدة اليوم؟ كل ما تريد أن تعرفه