دولة عربية تتذيل مؤشر مدركات الفساد لـ 2023.. وهذا ترتيب مصر عالميا

(مصراوي)

أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، الذي يصنف 180 دولة ويتبع مقياسًا من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا).

وجاءت في صدارة الدول الأقل فسادًا الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا والنرويج وهي الدول الأقل فسادا في العالم.

وعن تصنيف الدول العربية، جاءت الإمارات في المركز الأول عربيًا والـ 26 عالمًا، فيما حلت قطر في المركز الـ 40 عالمًا والثاني عربيًا، واحتلت السعودية المرتبة الـ 53 عالميًا والثالثة عربيًا.

وجاءت مصر في المركز 108 في تنصيف الدول، وتقدمت 22 مركزًا إذ كانت في المركز الـ 130 في عام 2022.

وتقاسمت سوريا وجنوب السودان المركز قبل الأخير في تصنيف "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2023، فيما جاء الصومال في المركز الـ 180 والأخير في القائمة.

وحلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في أدنى مرتبة في التصنيف، على الرغم من تحسن مرتبة بعض الدول.

ويجمع "مؤشر مدركات الفساد" الذي يصدر سنويا بيانات ونتائج من 12 مؤسسة مستقلة متخصصة في تحليل الحوكمة ومناخ الأعمال.

وتشمل المصادر دراسات واستطلاعات أجرتها مؤسسة "برتلسمان" الألمانية وبنك التنمية الأفريقي والمنتدى الاقتصادي العالمي.