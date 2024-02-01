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BBC

النواب الأمريكي يصادق على حظر جميع أعضاء "فتح" من دخول الولايات المتحدة

11:13 ص الخميس 01 فبراير 2024

مجلس النواب الأمريكي

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وكالات

صادق مجلس النواب الأمريكي في جلسة عقدت أمس الأربعاء، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية "فتح" دخول الأراضي الأمريكية.

ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون بأغلبية ساحقة حيث صوت 422 عضوا في المجلس لصالح المشروع مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وينص مشروع القانون على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة فلسطين

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