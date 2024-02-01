واشنطن: نسعى بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل، وتستكشف الخيارات مع الشركاء في المنطقة، حسبما ذكرت العربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي، إن واشنطن تسعى بنشاط إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل، مضيفًا: "لأننا نعتقد أن هذا هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام والأمن الدائمين لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة".

وأكد ميلر: "نحن ندرس مجموعة واسعة من الخيارات، ونناقشها مع الشركاء في المنطقة، وكذلك مع شركاء آخرين داخل الحكومة الأمريكية".

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف المحتمل أمريكيا ودوليا بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين لم يسمهما القول إن البعض في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقدون الآن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ربما ينبغي أن يكون الخطوة الأولى في المفاوضات لحل الصراع، وليس الخطوة الأخيرة.

عرض 3dce7d40-9d60-40a5-bd43-a72d36e873aa.jpg.نوب سيناء إلى قلعة بيضاء نتيجة الثلوج التي غطتها صباح اليوم الخميس، بعد تعرضها لعاصفة ثلجية شديدة بداية من مساء أمس، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بها.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى دعم المدينة بعدد من المعدات الثقيلة للتعامل الفوري في حالة ذوبان الثلوج، والتأكيد على الجهاز التنفيذي بالمدينة بمراجعة السدود والبحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها لتخزين المياه، لكي تستوعب كميات المياه الناتجة عن هذه الثلوج والتي قد تؤدي إلى حدوث سيول داخل بعض أودية المدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح اليوم، أن جميع الطرق المؤدية للمدينة مفتوحة، وجرى دعمها بمولدات كهربائية، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بسلامة وأمن السائحين المترددين على المدينة.

وأوضح أنه يجري متابعة الأجواء بالمدينة أول بأول من خلال مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ، ومركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، للوقوف على تداعيات الأمور، مشيرًا إلى أن الأمور بالمدينة مستقرة حتى الآن، وجميع السائحين يستمتعون بالأجواء الأوربية التي تشهدها المدينة.

ومن جانبه، قال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت صباح اليوم 50 رحلة سياحية، بإجمالي 1860 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بالأجواء الأوربية التي تشهدها المدينة، وجرى تفويجهم "تقسيمهم إلى مجموعات" كل فوج تحت رعاية دليل بدوي "مرشد سياحي"، لتنفيذ برامجهم السياحية والتأكيد عليهم باتباع الدليل البدوي، وارتداء الملابس الثقيلة وتناول مشروبات دافئة وأطعمة تمد الجسم بالطاقة.

وأوضح نائب رئيس المدينة، أنه جرى التنسيق بين كل دليل بدوي والهيئة السياحية بعدم تنفيذ البرنامج السياحي والرجوع على الفور في حالة حدوث أي طوارئ، والتأكد باستمرار من تواجد السائحين في المحيط المتواجد به.

وأشار إلى أنه جرى نشر المعدات الثقيلة في مناطق إحداثيات السيول التي قد تنتج عن هذه السيول، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة في حالة حدوث سيول عقب ذوبان الثلوج.

على جانب آخر، قال رمضان الجبالي، دليل بدوي، وحارس دير سانت كاترين، إنه قام باستقبال السائحين الذين قضوا الليل على قمة جبل موسى، ونزلوا صباح اليوم لزيارة دير سانت كاترين، وأعربوا عن سعادتهم بجمال الطبيعة التي تتميز بها المدينة بعد أن اكتست بالثلوج، مؤكدين أنه استمتعوا بمشهد شروق الشمس، وتعانق السحب مع الجبال الذي رسم لوحة فنية فريدة.