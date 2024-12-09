ميقاتي يشكّل خلية أزمة لمعالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمختفين قسرياً

(د ب أ)

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسراً تضم الوزارات والإدارات المعنية.

وقرر ميقاتي "تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا تضم الوزارات والإدارات المعنية إضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وذلك بطلب من الهيئة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتباً إلى الوزارات والإدارات المعنية بهذا الصدد.

واجتمع ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مساء اليوم الإثنين واستعرض معه الوضع الأمني في البلاد، كما اجتمع مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري واستعرض معه أيضا الوضع على المعابر الحدودية.

يذكر أنه خلال فترة الوجود السوري في لبنان التي استمرت من العام 1976 إلى العام 2005، اعتُقل عدد من اللبنانيين ونُقلوا إلى السجون السورية لأسباب عدة.

وشكّل مجلس الوزراء اللبناني في العام 2005 لجنة لمعالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، ومهمتها جمع المعلومات عن اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، وتأمين الاتصال بالسلطات القضائية والأمنية السورية المختصة والعمل على إطلاق سراحهم.

كما تم إنشاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسراً في لبنان في العام 2018 .

وبعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على المحافظات والمدن السورية وسقوط النظام السوري، تم فتح السجون السورية وخرج منها عدد من اللبنانيين كانوا معتقلين في تلك السجون.