أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 754 ألفا و590 جنديًا

كييف/ موسكو- (أ ش أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 754 ألفا و590 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1220 جنديًا ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية ، 9 آلاف و519 دبابة و19 ألفا و589 مركبة مدرعة و21 ألفا و61 من النظم المدفعية و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1023 من أنظمة الدفاع الجوي و2859 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و636 من المعدات الخاصة وغواصة و30 ألفا و989 من المركبات وخزانات الوقود و20 ألفا و93 طائرة بدون طيار".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين أنه تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 13 طائرة دون طيار أوكرانية فوق مناطق بيلجورود وروستوف وأستراخان، الليلة الماضية.

وذكر البيان أن 8 مسيرات تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و2 فوق أراضي مقاطعة أستراخان.