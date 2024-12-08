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البث العبرية: الجيش قصف مركز البحوث العلمية لبرامج الأسلحة الكيميائية الباليستية بدمشق

05:10 م الأحد 08 ديسمبر 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مركز البحوث العلمية بدمشق حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر احتلال منطقة جبل الشيخ السورية وإنشاء منطقة عازلة.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون القوة التنفيذية في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا.

وقبل وقت قليل، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن أصدر أوامر لجيش الاحتلال بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمناطق القيادية المجاورة لها.

وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لأي قوة معادية تتمركز على الحدود الإسرائيلية، مشيرا إلى أن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 انهارت بعدما تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم الحدودية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قال مساء أمس السبت، إن مسلحين دخلوا المنطقة الفاصلة على الجانب السوري من الحدود وهاجموا القوات الأممية، معربا عن قلقه من انتهاك اتفاقية هدنة 1974 وهو ما يهدد أمن إسرائيل وأمن مواطنيها خاصة في الجولان المحتل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي برامج الأسلحة الكيميائية الباليستية دمشق إسرائيل منطقة جبل الشيخ السورية
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