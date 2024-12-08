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نتنياهو عن سقوط الأسد: يوم تاريخي ونتيجة لعملنا ضد إيران وحزب الله

05:08 م الأحد 08 ديسمبر 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نهاية حكم الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا تخلق "فرصة" بالإضافة إلى مخاطر بالنسبة لإسرائيل.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل مهتمة بإقامة "علاقات حسن جوار" مع سوريا، ولكن أيضا في ظل سعيها لضمان "عدم السماح لأي قوة معادية أن تستقر بجوار حدود إسرائيل".

وأضاف نتنياهو، خلال زيارة إلى مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن هذا "اليوم التاريخي" في الشرق الأوسط كان "نتيجة مباشرة لعملنا القوي ضد حزب الله وإيران".

وتابع نتنياهو بأن هذا أدى إلى "سلسلة من ردود الفعل" في الشرق الأوسط، وأعاد نتنياهو إلى الأذهان العلاج الذي تلقاه العديد من ضحايا الحرب السورية في المستشفيات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تمد يدها لكل من يهتم بالسلام مع إسرائيل.

الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس السوري بشار الأسد هروب بشار الأسد إسرائيل
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