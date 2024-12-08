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نتنياهو يأمر جيش الاحتلال بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا

04:21 م الأحد 08 ديسمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن أصدر أوامر لجيش الاحتلال بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمناطق القيادية المجاورة لها.

وأكد نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لأي قوة معادية تتمركز على الحدود الإسرائيلية، مشيرا إلى أن اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 انهارت بعدما تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم الحدودية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قال مساء أمس السبت، إن مسلحين دخلوا المنطقة الفاصلة على الجانب السوري من الحدود وهاجموا القوات الأممية، معربا عن قلقه من انتهاك اتفاقية هدنة 1974 وهو ما يهدد أمن إسرائيل وأمن مواطنيها خاصة في الجولان المحتل.

بنيامين نتنياهو الاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا جيش الاحتلال اتفاقية فض الاشتباك
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