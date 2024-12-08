السفارة السورية في القاهرة توقف استلام طلبات تجديد جوازات السفر

(مصراوي)

أعلنت السفارة السورية في القاهرة، اليوم الأحد، التوقف بشكل مؤقت عن استلام طلبات تجديد جوازات السفر المستعجلة إلى حين إعادة الربط مع منظومة الجوازات المركزية في العاصمة السورية دمشق.

وقالت السفارة السورية إنها ستقوم بالإعلان عبر صفحتها عن استئناف تلقي طلبات إصدار وتجديد الجوازات فور استئناف المنظومة المركزية لعملها، في أقرب وقت.

وسيطرت الفصائل السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في خطوة تأتي إيذانا بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد توترات مستمرة منذ عام 2011.

وأبلغ الجيش السوري، رسميا ضباطه بسقوط نظام الأسد، الذي لا يزال مكان تواجده غير معروف حتى الآن.