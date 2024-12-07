المرصد السوري: سقوط دمشق مسألة وقت

دمشق - (د ب أ)

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم السبت، إنه يعتقد أن "سيطرة المتمردين على العاصمة دمشق وسقوط الحكومة مجرد مسألة وقت".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي يقع مقره في بريطانيا، ويعتمد على شبكة من المصادر داخل سوريا، أحد المصادر الرئيسية للمعلومات بشأن سوريا، التي مزقتها الحرب لسنوات.

وتعمل الحكومة السورية على مجابهة التكهنات بشأن السيطرة الوشيكة للمتمردين على دمشق.

وقال وزير الداخلية السوري محمد الرحمون للتلفزيون الرسمي إن "طوقا أمنيا لا يمكن لأحد خرقه فُرض حول العاصمة دمشق"، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم.

وصرح متحدث باسم الجيش السوري بأنه "يتم تعزيز القوات في محيط دمشق".

وقال المتحدث "قامت وحدات من قواتنا المسلحة بتعزيز خطوط انتشارها في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية منعاً لوقوع أي حوادث نتيجة لتلك الفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها عبر منصاتهم وأدواتهم وخلاياهم النائمة في بعض المناطق".