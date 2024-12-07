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الأمم المتحدة تخطط لتقليص تواجدها في سوريا وسحب موظفيها غير الأساسيين

08:05 م السبت 07 ديسمبر 2024

سوريا

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وكالات
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الأمم المتحدة تعمل على تقليص وجودها في سوريا وسحب الموظفين غير الأساسيين.
وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يساعد قوة الأمم المتحدة في صد هجوم شنه مسلحون على موقع تابع لها في بلدة حضر على حدود الجولان السوري.
ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جاير بيدرسن إلى محادثات عاجلة في جنيف لضمان "انتقال سياسي منظم"، ولتطبيق القرار الدولي 2254.
وأشار بيدرسن إلى أن الأوضاع في سوريا تتغير كل دقيقة، مكررا دعوته للهدوء في سوريا وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين.

الأمم المتحدة سوريا موظفو الأمم المتحدة
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