أنباء عن إرسال حزب الله 2000 مقاتل إلى القصير السورية



وكالات



نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني، قوله إن "الحزب قد أرسل 2000 مقاتل إلى منطقة القصير السورية الواقعة على الحدود مع لبنان".



وأشار المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن "الحزب لم يشارك في أي معركة بعد ضدّ الفصائل المسلحة المسلحة التي تحقّق تقدّمًا كبيرًا على حساب النظام في شمال البلاد ووسطها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.



وقال المصدر للوكالة الفرنسية، إن "الحزب أرسل كذلك 150 مستشارًا عسكريًا إلى مدينة حمص لتقديم الدعم للجيش السوري".



ولم يكشف المصدر عن تفاصيل إضافية بشأن أهداف هذه التعزيزات العسكرية أو طبيعة العمليات التي قد يجري تنفيذها.



وتعد منطقة القصير من المناطق الاستراتيجية، إذ تبعد عن مدينة حمص غربًا حوالي 35 كم، وعن الحدود اللبنانية 15 كم.



يأتي ذلك عقب أيام من تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عن 3 مصادر مطلعة، مطلع ديسمبر الحالي، تقول إن "حزب الله اللبناني لا ينوي حاليًا إرسال مقاتلين إلى شمال سوريا لدعم الجيش السوري هناك".



وقالت المصادر إن "حزب الله لم يُطلب منه التدخل بعد، وإنه ليس مستعدًا لإرسال قوات إلى سوريا في هذه المرحلة بعد أن أنهى وقف إطلاق النار عامًا من القتال مع إسرائيل، بما في ذلك اشتباكات برية مكثفة في جنوب لبنان".



ولم يصدر عن حزب الله أي تعليق حول هذه المعلومات.