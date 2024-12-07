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بدء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غانا

09:55 ص السبت 07 ديسمبر 2024

انتخابات غينيا - ارشيفية

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أكرا- (أب)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم السبت مع بدء الانتخابات العامة في غانا فى اختبار حاسم للديمقراطية بمنطقة يسودها العنف المتطرف، والانقلابات.

ويحق لنحو 7 ,18 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولكن المرشحين الرئيسيين الاثنين يقدمان أملا محدودا للتغيير في البلاد.

واعتادت غانا أن تكون نموذجا للديمقراطية فى المنطقة، ولكنها عانت خلال السنوات الأخيرة من أزمة اقتصادية حادة، شملت ارتفاع معدل التضخم ونقصا في فرص العمل.

الانتخابات الرئاسية الغينية غانا الانتخابات التشريعية الغينية
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