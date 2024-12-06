لبنان: لجنة الإشراف الخماسية على وقف إطلاق النار ستعقد أولى اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل

بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أن لجنة الإشراف الخماسية على وقف إطلاق النار ستعقد أولى اجتماعاتها مطلع الأسبوع المقبل.

وقام عدد من أعضاء لجنة الإشراف الخماسية بجولة بمروحية فوق قطاع جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه "ضمن إطار متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، جال رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز والجنرال الفرنسي جيوم بونشان والعميد الركن إدكار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني، بالمروحية فوق قطاع جنوب الليطاني للاطلاع على الواقع الميداني."

وأضاف البيان ستعقد اللجنة اجتماعها الأول مطلع الأسبوع المقبل."

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وتتولى لجنة برئاسة الجنرال جيفرز وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.





