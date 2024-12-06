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وزير الخارجية العراقي يعرب عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات في سوريا

11:48 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

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بغداد- (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات في سوريا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة - أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل وزير الخارجية السوري بسام صباغ، في مبنى وزارة الخارجية".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع والتطورات الأمنية في سوريا، حيث أعرب حسين عن قلق العراق البالغ إزاء هذه التطورات"، مشيراً إلى أن "العراق يتابع المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة".

من جانبه أوضح وزير الخارجية السوري، أن "القلق مشترك بين البلدين"، مؤكداً أن "التطورات الحالية قد تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة ككل".

وشدد الوزيران على "أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لتفادي تكرار التجارب السابقة والعمل على حماية الأمن الإقليمي، بما يضمن استقرار المنطقة ويخدم المصالح المشتركة".

هذا المحتوى من

Asha
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سوريا وزارة الخارجية
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