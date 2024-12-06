حماس تنتقد تصريحات سموتريتش بضم مزيد من الأراضي للاستيطان

مصراوي



انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بخصوص مصادرة نحو 24 ألف دونم جديد من أراضي الضفة الغربية لصالح بناء مستوطنات جديدة.



وقالت حماس في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "إن ما أعلنه وزير مالية الاحتلال الإرهابي عن مصادرة نحو 24 ألف دونم جديد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح الضم والتوسع الاستيطاني، يؤكد مضيّه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية".



وأكدت الحركة أن "هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، والتي يرافقها تزايد جرائم واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة، ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل وتطهير الأرض والمقدسات، فثبات الشعب الفلسطيني سيفشل مخطط الضم والتهجير، مهما كلف ذلك من تضحيات".



وأضافت: "نجدد التأكيد بأننا وشعبنا الفلسطيني وكافة فصائلنا وقوانا الحية مستمرون في معركة الحرية والتصدي لمخططات الاحتلال، التي لن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينية خالصة وجزء أصيل من دولتنا الفلسطينية، وبركان ثورة وغضب حتى إنهاء الاحتلال".





