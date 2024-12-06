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وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى بغداد

09:56 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات
قالت الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي توجه إلى بغداد لإجراء مشاورات سياسية بشأن التطورات في سوريا.

وتستضيف بغداد اليوم الجمعة اجتماعا ثلاثيا بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيريه السوري والإيراني لبحث التطورات بسوريا، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ويأتي اجتماع اليوم الجمعة بعد تقدم سريع حققه مقاتلو المعارضة السورية بدأ الأسبوع الماضي بانتزاعهم السيطرة على مدينة حلب في شمال سوريا من الجيش السوري، ثم باستيلائهم على مدينة حماة الخميس.

الخارجية الإيرانية عباس عراقجي سوريا فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي
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