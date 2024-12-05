عبد الملك الحوثي: استهدفنا 211 سفينة منذ نوفمبر 2023

صنعاء - (د ب أ)

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي اليوم الخميس، أن جماعته استهدفت 211 سفينة "ضمن عملية إسناد غزة" منذ نوفمبر 2023.

وقال الحوثي -في كلمة مصورة "في هذا الأسبوع كان هناك عملية كبيرة وواسعة لقواتنا في البحر استهدفت سفنا أمريكية حربية عدة".

وأضاف أنه "بلغ عدد السفن المستهدفة من قبل قواتنا 211 سفينة مرتبطة بالأعداء".

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن في 19 نوفمبر 2023.

وأشار الحوثي في كلمته إلى أنه "أصبح هناك تصيد وبحث دقيق للسفن التي ترتبط بالأعداء لاستهدافها".

وتحدث بأن "الأمريكي انزعج من العملية الكبيرة الواسعة في البحر، وأصبحت سفنه الحربية وبوارجه تهرب وتحاول أن تذهب بجوار السفن الصينية أو السفن الأخرى".

وقال إن"وسائل الإعلام الصينية رصدت الأسلوب الذي يتّبعه الأمريكي عندما يهرب ببارجاته أو بسفنه لتكون في إطار الاحتماء بالسفن الصينية".

ومضى قائلا "في هذا الأسبوع كان هناك عمليات مهمة في جبهة الإسناد اليمنية، ومنها استهداف العدو الإسرائيلي في يافا المحتلة ومطار بن جوريون، وعسقلان المحتلة".

ومنذ أكثر من عام، يواصل الحوثيون المدعومون إيرانيا هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

كما تواصل شن هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدفت تل أبيب.

وردا على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى.