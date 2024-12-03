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طوارئ وانتشار الجيش واشتباكات.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟- فيديو وصور

05:58 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

انتشار آليات عسكرية في شوارع العاصمة الكورية الجنو

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بانتشار آليات عسكرية في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول بعد إعلان الرئيس يون سوك بول الأحكام العرفية.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن مروحيات تهبط على سطح البرلمان الكوري الجنوبي بعد إعلان الأحكام العرفية.

إلى جانب ذلك، أعلنت قيادة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، حظر الأنشطة المرتبطة بالجمعية الوطنية والأحزاب السياسية.

كذلك أصدرت القيادة العسكرية، مرسوما بحظر كافة الأنشطة السياسية، بما فيها الاحتجاجات والأنشطة الحزبية.

ووفقا لما ورد في المرسوم، فإنه من الممكن اعتقال من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي.

إضافة إلى ذلك، يضع المرسوم كافة وسائل الإعلام المحلية تحت الرقابة، إلى جانب توجيه الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل، إلى العودة للعمل فورا في مدة لا تتخطى 48 ساعة من إصدار القرار.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قالت وزارة الدفاع في سول، إن وزير الدفاع وجّه بعقد اجتماع طارئ واليقظة التامة، في أعقاب إعلان الأحكام العرفية الطارئة في البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن وزير الدفاع كيم يونج هيون، أمر الجيش بالبقاء في حالة تأهب طارئ.

يأتي قرار الجيش الكوري الجنوبي، بناء على إعلان الرئيس يون سوك بول تطبيق الأحكام العرفية؛ للقضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية ولدعم النظام الدستوري في البلاد.

ومن المقرر أن يدخل المرسوم الذي أصدره رئيس الأركان الكوري الجنوبي بارك آن سو، حيز التنفيذ بدء من الساعة 11 مساء اليوم.

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طوارئ وانتشار الجيش واشتباكات.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟- فيديو وصور