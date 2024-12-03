كوريا الجنوبية.. الجيش يعود إلى وحداته بعد إلغاء الأحكام العرفية

وكالات

قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، الثلاثاء، إن القوات التي شاركت في الأحكام العرفية عادت إلى وحداتها الأصلية.

وقبل وقت قليل، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إنه ينتظر وصول أعضاء حكومته حتى يتمكن رسميًا من رفع الأحكام العرفية، التي كانت سارية لمدة خمس ساعات.

وأكد يول، أنه سيرفع أمر الأحكام العرفية بعد التصويت البرلماني لمنعه، حسبما أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حث الحزب السياسي الذي يتزعمه الرئيس يون سوك يول على التخلي عن جهوده لإدخال الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، حيث تتحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب، أنه تم التوصل إلى إجماع ضد هذا الجهد خلال اجتماع لحزب سلطة الشعب، بعد وقت قصير من تصويت المشرعين في الجمعية الوطنية على منع هذه الخطوة.

وحث الحزب يون على "قبول قرار الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية ورفعها على الفور"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

في اجتماع في وقت متأخر من الليل، اتخذت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، قرارًا يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي قبل ساعات قليلة.

وبموجب القانون، يجب على الرئيس احترام القرار. حيث ينص قانون الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية على أنه إذا طالبت الجمعية بإنهاء الأحكام العرفية، فيجب على الرئيس إنهائها دون تأخير.

وصوّت المشرعون في كوريا الجنوبية لعرقلة مرسوم الأحكام العرفية الذي أعلنه الرئيس يون سوك يول، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية فقد صوت نحو 190 نائبا من أعضاء البرلمان على إلغاء الأحكام العرفية.