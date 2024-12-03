جدل وفضائح.. اتهامات تلاحق رئيس كوريا الجنوبية منذ 2022

القاهرة- مصراوي

شهد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، تراجعًا في مستويات شعبيته منذ توليه منصبه في عام 2022، وذلك بسبب سلسلة من الفضائح والجدل التي أدت إلى مطالبات واسعة من مئات الآلاف بعزله.

فبعد أشهر فقط من تنصيبه، حدث سحق حشد إيتايوون هالوين، الحادث الشهير الذي وقع في أكتوبر 2022، وأسفر عن مقتل 159 شخصًا، وطالب الجمهور حينها بالمساءلة واتخاذ إجراءات من السلطات.

قالت العائلات لشبكة CNN بعد عام من الحادثة حينها، إنهم لم يحصلوا على حقوق أبنائهم الضحايا، خاصة بعد أن منع يون مشروع قانون يقترح إجراء تحقيق جديد في الحادث في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لرويترز.

الفضيحة الثانية التي طاردت الرئيس الكوري الجنوبي، وهو الجدل الذي أثير بشأن حقيقة زوجته، حيث اتُهمت زوجة الرئيس، بقبول حقيبة بقيمة 2200 دولار كهدية، مما ينتهك قانون مكافحة الكسب غير المشروع الذي يحظر على المسؤولين العموميين وأزواجهم تلقي هدايا بقيمة أكثر من 750 دولارًا.

وصف يون حينها الاتهامات بأنها حيلة سياسية، ولكن تلك الاتهامات تصاعدت لتلاحق رئيس كوريا الجنوبية وحزبه المحافظ وتنعكس عليهم في الانتخابات البرلمانية في أبريل، حيث حققت أحزاب المعارضة الليبرالية فوزًا ساحقًا.

التأثير البرلماني للمعارضة هو جزئيًا ما دفع يون إلى إصدار قرار الأحكام العرفية الطارئة، مستشهداً باقتراح من المعارضة لعزل كبار المدعين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في خطاب تلفزيوني مساء الثلاثاء، الأحكام العرفية متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

يشغل يون سوك يول، الذي يمثل حزب سلطة الشعب المحافظ، منصب الرئيس منذ عام 2022. وتم انتخابه بهامش ضئيل للغاية، متقدمًا على منافسه لي جاي ميونغ - عضو الحزب الديمقراطي - بأقل من نقطة مئوية واحدة.

كان "يون" وافدًا جديدًا على السياسة، بعد أن أمضى 27 عامًا من حياته المهنية كمدعي عام. ويعتبر يون أحد أبرز المتشددين بشأن كوريا الشمالية، في حين أن سلفه، مون جاي إن، فضل الحوار مع بيونج يانج، اتخذ يون موقفًا أكثر صرامة. ووعد بتكثيف الجيش الكوري الجنوبي، حتى أنه ألمح إلى أنه سيشن ضربة استباقية إذا رأى علامات على شن هجوم ضد سيول.

وُضعت كوريا الجنوبية في وضع لا يحسد عليه يتمثل في وجود علاقات قوية مع قوتين عظميين عالميتين متناحرتين هما الولايات المتحدة والصين، بينما اقترح "لي" أنه سيحاول تحقيق التوازن بين الشراكتين، أوضح "يون" أيهما سيعطي الأولوية.

وقال "يون" خلال حملته الانتخابية: "تشترك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في تحالف تم تشكيله بالدماء حيث قاتلنا معًا لحماية الحرية من طغيان الشيوعية".

ومنذ فوز دونالد ترامب في انتخابات ولايته الثانية الشهر الماضي، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية لشبكة CNN إن "يون" بدأ "ممارسة الجولف مرة أخرى لأول مرة منذ ثماني سنوات، استعدادًا لما وصفه بدبلوماسية الجولف مع الرئيس المنتخب.

ورث يون بلدًا لا يزال يعاني من جائحة كوفيد 19، فضلاً عن الفساد الذي أدى إلى استقطاب السياسة - والمساواة بين الجنسين. واشتدت الحرب بين الجنسين في كوريا الجنوبية في الفترة التي سبقت الانتخابات، حيث انقسم الناخبون الشباب بشكل متزايد على أسس جنسانية.