بعد إعلانه الأحكام العرفية.. من هو رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول؟

القاهرة- مصراوي

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في خطاب تلفزيوني مساء الثلاثاء، الأحكام العرفية متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

يشغل يون سوك يول، الذي يمثل حزب سلطة الشعب المحافظ، منصب الرئيس منذ عام 2022. وتم انتخابه بهامش ضئيل للغاية، متقدمًا على منافسه لي جاي ميونغ - عضو الحزب الديمقراطي - بأقل من نقطة مئوية واحدة.

كان "يون" وافدًا جديدًا على السياسة، بعد أن أمضى 27 عامًا من حياته المهنية كمدعي عام. ويعتبر يون أحد أبرز المتشددين بشأن كوريا الشمالية، في حين أن سلفه، مون جاي إن، فضل الحوار مع بيونج يانج، اتخذ يون موقفًا أكثر صرامة. ووعد بتكثيف الجيش الكوري الجنوبي، حتى أنه ألمح إلى أنه سيشن ضربة استباقية إذا رأى علامات على شن هجوم ضد سيول.

وُضعت كوريا الجنوبية في وضع لا يحسد عليه يتمثل في وجود علاقات قوية مع قوتين عظميين عالميتين متناحرتين هما الولايات المتحدة والصين، بينما اقترح "لي" أنه سيحاول تحقيق التوازن بين الشراكتين، أوضح "يون" أيهما سيعطي الأولوية.

وقال "يون" خلال حملته الانتخابية: "تشترك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في تحالف تم تشكيله بالدماء حيث قاتلنا معًا لحماية الحرية من طغيان الشيوعية".

ومنذ فوز دونالد ترامب في انتخابات ولايته الثانية الشهر الماضي، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية لشبكة CNN إن "يون" بدأ "ممارسة الجولف مرة أخرى لأول مرة منذ ثماني سنوات، استعدادًا لما وصفه بدبلوماسية الجولف مع الرئيس المنتخب.

ورث يون بلدًا لا يزال يعاني من جائحة كوفيد 19، فضلاً عن الفساد الذي أدى إلى استقطاب السياسة - والمساواة بين الجنسين. واشتدت الحرب بين الجنسين في كوريا الجنوبية في الفترة التي سبقت الانتخابات، حيث انقسم الناخبون الشباب بشكل متزايد على أسس جنسانية.

وأغلقت الشرطة الكورية الجنوبية مدخل الجمعية الوطنية" البرلمان"، ومنعت أعضائه من الدخول إليه.

ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية مشاهد لاشتباكات بين عدد من أعضاء الجمعية الوطنية أثناء محاولتهم الدخول إلى مبنى البرلمان.

경찰이 국회 입구를 막고 국회의원들의 출입을 막고 있습니다. 이게 말이나 되는 일입니까? pic.twitter.com/jgoJdUesRt — 진보당 (@thejinboparty_) December 3, 2024

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني غير معلن في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

오마이뉴스 라이브 보는데 국회 앞에 경찰들 쫙 깔려서 의원들 못 들어가게 막고 있음 🚬 pic.twitter.com/9S465TTiVP — 蕉文 (@youlu_v0v) December 3, 2024

وقال يون في الخطاب التلفزيوني: "أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة، لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية لكوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".