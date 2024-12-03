الرئيس الكوري الجنوبي يطالب البرلمان بالتوقف عن أفعاله المتهورة



وكالات

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في بيان مساء الثلاثاء، أنه سيرفع أمر الأحكام العرفية بعد أن رفض المشرعون بالإجماع مرسومه.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي صوت لصالح إلغاء تطبيق الأحكام العرفية بعد وقت قليل من صدوره.

وقال يول في كلمته: "أيها المواطنون الأعزاء، لقد أعلنت الأحكام العرفية في الساعة 11 الليلة الماضية بإرادة قوية؛ لإنقاذ البلاد ضد القوات المناهضة للدولة التي تحاول شل الوظائف الأساسية للدولة وتدمير النظام الدستوري للديمقراطية الليبرالية".

وأضاف يول "مع ذلك، قبل فترة وجيزة، طالبت الجمعية الوطنية (البرلمان) برفع الأحكام العرفية، لذلك تم سحب القوات المنتشرة لشؤون الأحكام العرفية.. سيتم رفع الأحكام العرفية على الفور بقبول طلب الجمعية الوطنية من خلال اجتماع مجلس الدولة (مجلس الوزراء)".

وأكد أنه "على الرغم من أننا عقدنا على الفور جلسة لمجلس الدولة، حيث أنه لا يزال في الصباح الباكر ولم يتحقق النصاب القانوني للحل بعد، سيتم رفع الأحكام العرفية بمجرد التوصل إليها.. ومع ذلك، فإننا نطلب من الجمعية الوطنية أن توقف على الفور أفعالها المتهورة التي تشل وظائف الدولة من خلال المساءلة المتكررة والتلاعب التشريعي والتلاعب بالميزانية".