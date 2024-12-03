اعتقالات وحظر أنشطة.. ماذا يعني فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية؟

وكالات

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب" نقلا عن مرسوم للجيش، اليوم الثلاثاء، إنه يُحظر جميع الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، مشيرة إلى أنه من الممكن اعتقال من يخالف ذلك دون مذكرة.

ونص مرسوم الجيش الكوري الجنوبي، على أن "تُحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجمعية الوطنية (البرلمان) والجمعيات الإقليمية والأحزاب السياسية وتشكيل المنظمات السياسية والتجمعات والاحتجاجات".

إلى جانب ذلك يحظر المرسوم العسكري، محاولة التخريب أو إنكار الديمقراطية الحرة، وكذلك نشر الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام.

وأكد المرسوم، أنه يمكن اعتقال الأشخاص الذين ينتهكون الأوامر أو مداهمتهم دون الحاجة إلى مذكرة.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز" البريطانية عن الوثيقة نفسها، فإنه يحظر أيضا تنظيم الإضرابات والامتناع عن العمل والتجمعات التي "تثير الفوضى الاجتماعية".

وذكر المرسوم على وجه التحديد، الأطباء المتدربين الذين نظموا إضرابا عن العمل، وأمهلهم 48 ساعة للعودة إلى مهام عملهم.

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