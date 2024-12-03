بعد إعلان الأحكام العرفية.. لماذا مُنع أعضاء البرلمان الكوري من دخول المجلس؟

القاهرة - مصراوي

بعد إعلان الرئيس الكوري الجنوبي مباشرة للأحكام العرفية، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أعضائه بالتجمع في البرلمان لمناقشة الخطوات اللازمة لرفع الأحكام العرفية، وفق ما أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".

لكن بالرغم من ذلك، أغلقت الشرطة الكورية الجنوبية مدخل الجمعية الوطنية" البرلمان"، ومنعت أعضائه من الدخول إليه.

ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية مشاهد لاشتباكات بين عدد من أعضاء الجمعية الوطنية أثناء محاولتهم الدخول إلى مبنى البرلمان.

ومنعت الشرطة دخول أعضاء البرلمان إليه، وذلك لأنه بموجب دستور البلاد، يتعين على الرئيس الامتثال إذا طلب البرلمان رفع الأحكام العرفية بتصويت متزامن بأغلبية إجمالي الأعضاء، لذا أمر الرئيس بعدم فتح أبواب البرلمان أمام الأعضاء.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني غير معلن في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

오마이뉴스 라이브 보는데 국회 앞에 경찰들 쫙 깔려서 의원들 못 들어가게 막고 있음 🚬 pic.twitter.com/9S465TTiVP — 蕉文 (@youlu_v0v) December 3, 2024

وقال يون في الخطاب التلفزيوني: "أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة، لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية لكوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".

وحسب التلفزيون الكوري الجنوبي YTN، فإن رئيس البرلمان في طريقه حاليًا إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة،على الرغم من حظر دخول البرلمان وأن المشرعين أنفسهم غير قادرين على الدخول.