اجتماع طارئ.. البرلمان في كوريا الجنوبية يصوت على إلغاء الأحكام العرفية

القاهرة- مصراوي

في اجتماع في وقت متأخر من الليل، اتخذت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، قرارًا يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي قبل ساعات قليلة.

وبموجب القانون، يجب على الرئيس احترام القرار. حيث ينص قانون الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية على أنه إذا طالبت الجمعية بإنهاء الأحكام العرفية، فيجب على الرئيس إنهاءها دون تأخير.

وصوت المشرعون في كوريا الجنوبية لعرقلة مرسوم الأحكام العرفية الذي أعلنه الرئيس يون سوك يول، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية فقد صوت نحو 190 نائبا من أعضاء البرلمان على إلغاء الأحكام العرفية.

وأغلقت الشرطة الكورية الجنوبية مدخل الجمعية الوطنية" البرلمان"، ومنعت أعضائه من الدخول إليه.

ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية مشاهد لاشتباكات بين عدد من أعضاء الجمعية الوطنية أثناء محاولتهم الدخول إلى مبنى البرلمان.

경찰이 국회 입구를 막고 국회의원들의 출입을 막고 있습니다. 이게 말이나 되는 일입니까? pic.twitter.com/jgoJdUesRt — 진보당 (@thejinboparty_) December 3, 2024

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني غير معلن في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

오마이뉴스 라이브 보는데 국회 앞에 경찰들 쫙 깔려서 의원들 못 들어가게 막고 있음 🚬 pic.twitter.com/9S465TTiVP — 蕉文 (@youlu_v0v) December 3, 2024

وقال يون في الخطاب التلفزيوني: "أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة، لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية لكوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".