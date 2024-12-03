لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قوات الأحكام العرفية تنسحب من أمام مبنى البرلمان في كوريا الجنوبية

07:23 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

الشرطة الكورية الجنوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

بعد أن صوت المشرعون بالإجماع على منع مرسوم الأحكام العرفية للرئيس، بدأت عشرات القوات التي دخلت المبنى البرلماني الرئيسي في الانسحاب، وفقًا لصحيفة تشوسون إلبو الكورية.

كما أظهرت محطات التلفزيون المحلية انسحاب القوات من المبنى.

وحسب الصحيفة الكورية الجنوبية، فإن بعض القوات لا تزال تنتظر داخل أراضي الجمعية الوطنية، على الرغم من أن بعضها يبدو أنه وضع معداته.

في اجتماع في وقت متأخر من الليل، اتخذت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، قرارًا يطالب برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الكوري الجنوبي قبل ساعات قليلة.

وبموجب القانون، يجب على الرئيس احترام القرار. حيث ينص قانون الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية على أنه إذا طالبت الجمعية بإنهاء الأحكام العرفية، فيجب على الرئيس إنهاءها دون تأخير.

وصوت المشرعون في كوريا الجنوبية لعرقلة مرسوم الأحكام العرفية الذي أعلنه الرئيس يون سوك يول، وفقا لوسائل إعلام كورية جنوبية فقد صوت نحو 190 نائبا من أعضاء البرلمان على إلغاء الأحكام العرفية.

وأغلقت الشرطة الكورية الجنوبية مدخل الجمعية الوطنية" البرلمان"، ومنعت أعضائه من الدخول إليه.

ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية مشاهد لاشتباكات بين عدد من أعضاء الجمعية الوطنية أثناء محاولتهم الدخول إلى مبنى البرلمان.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني غير معلن في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

وقال يون في الخطاب التلفزيوني: "أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة، لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية لكوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".

كوريا الجنوبية برلمان كوريا الجنوبية الأحكام العرفية يون سوك يول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اعتقالات وحظر أنشطة.. ماذا يعني فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية؟

إعلان

إعلان

طوارئ وانتشار الجيش واشتباكات.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟- فيديو وصور