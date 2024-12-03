لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اشتباكات وانتشار الجيش والشرطة.. مشاهد من كوريا الجنوبية بعد إعلان الأحكام العرفية

06:04 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كوريا الجنوبية
  • عرض 6 صورة
    كوريا الجنوبية
  • عرض 6 صورة
    كوريا الجنوبية
  • عرض 6 صورة
    كوريا الجنوبية
  • عرض 6 صورة
    كوريا الجنوبية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني غير معلن في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

وقال يون في الخطاب التلفزيوني: "أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة، لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية لكوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".

وحسب التلفزيون الكوري الجنوبي YTN، فإن رئيس البرلمان في طريقه حاليًا إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة،على الرغم من حظر دخول البرلمان وأن المشرعين أنفسهم غير قادرين على الدخول.

أغلقت الشرطة الكورية الجنوبية مدخل الجمعية الوطنية" البرلمان"، ومنعت أعضائه من الدخول إليه.

ونشرت وسائل إعلام كورية جنوبية مشاهد لاشتباكات بين عدد من أعضاء الجمعية الوطنية أثناء محاولتهم الدخول إلى مبنى البرلمان.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لشبكة CNN، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال بحكومة كوريا الجنوبية، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، بعد أن أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث إن "الإدارة على اتصال بحكومة جمهورية كوريا وتراقب الوضع عن كثب".

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية رئيس كوريا الجنوبية اشتباكات وانتشار الجيش والشرطة انتشار الجيش في شوارع كوريا الجنوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد إعلان الأحكام العرفية.. لماذا مُنع أعضاء البرلمان الكوري من دخول المجلس؟

إعلان

إعلان

طوارئ وانتشار الجيش واشتباكات.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟- فيديو وصور