رئيس كوريا الجنوبية يعلن الأحكام العرفية الطارئة في البلاد (تفاصيل)

القاهرة- مصراوي

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحكام العرفية في خطاب تلفزيوني غير معلن في وقت متأخر من الليل يوم الثلاثاء، متهمًا حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية والأنشطة المناهضة للدولة.

ولم يذكر يون الإجراءات التي سيتم اتخاذها. واستشهد باقتراح من الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، لعزل كبار المدعين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.

وقال يون في الخطاب التلفزيوني: "أعلن بموجب هذا الأحكام العرفية الطارئة، لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية لكوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".

وحسب التلفزيون الكوري الجنوبي YTN، فإن رئيس البرلمان في طريقه حاليًا إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة،على الرغم من حظر دخول البرلمان وأن المشرعين نفسهم غير قادرين على الدخول.