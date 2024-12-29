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اليونان.. 3 زلازل شمال أثينا صباح اليوم

12:56 م الأحد 29 ديسمبر 2024

زلزال

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أثينا- (د ب أ)

شهد سكان شمال العاصمة اليونانية، أثينا، وقوع ثلاثة زلازل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تسببت في حدوث هزات ملحوظة بسبب عمقها الضحل، رغم أنها كانت ضعيفة من حيث درجة قوتها.

وأفادت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، بأن الزلزال الأول وقع في الساعة 0322 من صباح اليوم الأحد، بقوة 8 ,2 درجة على مقياس ريختر، في ضاحية هالاندري شمالي المدينة، على عمق 7 ,5 كيلومتر، ثم تبعه زلزالان أضعف في نفس المنطقة، وهما هزة بقوة 1 ,2 درجة في الساعة 0447 صباحا، وأخرى بقوة 2 ,2 درجة في الساعة 0845 صباحا على عمق كيلومترين.

وأثارت الهزات قلق سكان شمال ووسط أثينا، حيث أعرب الكثير منهم عن مخاوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن تسجيل أي إصابات أو وقوع أضرار.

زلزال أثينا اليونان
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