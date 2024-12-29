تفاصيل تحطم طائرة بكوريا الجنوبية ومصرع 174 من ركابها (صور+ فيديو)

القاهرة- مصراوي:

قالت وكالة الإطفاء الوطنية الكورية الجنوبية، إن 174 شخصا على الأقل قتلوا عندما هبطت طائرة تابعة لشركة جيجو إير، وانحرفت عن المدرج وانفجرت بعد اصطدامها بجدار في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد.

وكانت الطائرة قادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك وعلى متنها 181 شخصًا بينهم 6 من الطاثمن وكانت تحاول الهبوط في الساعة الـ9 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية، إن رجال الإنقاذ هرعوا لإخراج الأشخاص من طائرة شركة " جيجو آير"، في مطار مدينة موان، التي تقع على بعد حوالي 290 كيلومترًا جنوبي سول.

🚨 BREAKING VIDEO: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea. #Breaking #Muan #SouthKorea

pic.twitter.com/6aBHyRyrF9 — Breaking News Video (@BreakingAlerter) December 29, 2024

ومن بين الضحايا، 71 جثة لذكور و71 جثة لإناث، ولم يتسن تحديد جنس عدد من الجثث الأخرى، فيما تم إنقاذ اثنين من أفراد طاقم الطائرة من بين الحطام ونقلهما إلى المستشفى.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين الركاب اثنان يحملان الجنسية التايلندية، فيما يحمل بقية الركاب الجنسية الكورية الجنوبية.

وحتى الآن، تم نشر 1562 فردًا للمساعدة في جهود الإنقاذ، منهم 490 موظفًا من إدارة الإطفاء و455 ضابط شرطة، وفقًا للوكالة.

وذكرت وزارة النقل أن الطائرة من طراز بوينج 737-800 عمرها 15 عاما، كانت في طريق العودة من بانكوك في تايلاند ووقع الحادث أثناء هبوطها.

[무안공항 제주항공 사고]

지금까지 확인된 사상자는 23명이며, 앞부분과 중간 부분에 탑승한 피해자들이 파악되면 더 늘어날 것이라고 합니다. 2024년 마지막 일요일 아침에 너무 황망한 비보네요 ㅠㅠ https://t.co/wZeW4OpmW6 pic.twitter.com/koDpiaCYeL — 잔잔하개 (@janjanhagye) December 29, 2024

وقدّمت "جيجو" للطيران "اعتذارها الصادق" وتعهّدت ببذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم الطائرة.

ورجّحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون تحطّم الطائرة ناجمًا عن اصطدامها بطائر، فضلًا عن سوء الأحوال الجوية.

وقال لي جيونغ- هيون، رئيس هيئة الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحفي إنّ "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور، ومع ذلك، سيُعلَن عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".

وأظهرت لقطات متداولة، الطائرة وهي تنزلق خارج المدرج وتصطدم بالجدار، قبل أن يشتعل جزء منها، كما تُظهر لقطات أخرى عمودًا كبيرًا من الدخان الأسود يتصاعد إلى السماء.

❗️✈️🇰🇷 - Muan, South Korea - A Jeju Air passenger plane veered off the runway and crashed into a fence during landing at Muan International Airport in South Jeolla Province on Sunday morning, according to police and firefighters.



The flight, which had originated from Bangkok,… pic.twitter.com/IMCrIWqFVl — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 29, 2024

وحدد الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانغ- موك اليوم الأحد، بلدة موان الواقعة في جنوب غرب البلاد كمنطقة كوارث خاصة مؤهلة للحصول على دعم الدولة في أعقاب حادث تحطم الطائرة.

ودعا إلى تعبئة جميع الموارد لإنقاذ الركاب، إذ قال في بيان له "يجب على جميع الوكالات ذات الصلة، تعبئة جميع الموارد المتاحة لإنقاذ" ركاب الطائرة المنكوبة.

وتابع "أعتقد أنّ كلمات العزاء لن تكون كافية للعائلات الثكلى التي ألمّت بها هذه المأساة"، مشيرًا إلى أن الحكومة بأكملها تعمل معًا بشكل وثيق للتعامل مع تداعيات الحادث، وتخصيص جميع الموارد المتاحة، مع بذل كل جهد لضمان الدعم الشامل للعائلات المكلومة.

ويعد هذا أول حادث مميت في تاريخ شركة طيران "جيجو" التي تأسست عام 2005، والتي تعد من أكبر شركات الطيران منخفض التكلفة في كوريا الجنوبية.