تفاصيل تحطم طائرة بكوريا الجنوبية ومصرع 174 من ركابها (صور+ فيديو)

القاهرة- مصراوي:

قالت وكالة الإطفاء الوطنية الكورية الجنوبية، إن 174 شخصا على الأقل قتلوا عندما هبطت طائرة تابعة لشركة جيجو إير، وانحرفت عن المدرج وانفجرت بعد اصطدامها بجدار في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد.

وكانت الطائرة قادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك وعلى متنها 181 شخصًا بينهم 6 من الطاثمن وكانت تحاول الهبوط في الساعة الـ9 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية، إن رجال الإنقاذ هرعوا لإخراج الأشخاص من طائرة شركة " جيجو آير"، في مطار مدينة موان، التي تقع على بعد حوالي 290 كيلومترًا جنوبي سول.

ومن بين الضحايا، 71 جثة لذكور و71 جثة لإناث، ولم يتسن تحديد جنس عدد من الجثث الأخرى، فيما تم إنقاذ اثنين من أفراد طاقم الطائرة من بين الحطام ونقلهما إلى المستشفى.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين الركاب اثنان يحملان الجنسية التايلندية، فيما يحمل بقية الركاب الجنسية الكورية الجنوبية.

وحتى الآن، تم نشر 1562 فردًا للمساعدة في جهود الإنقاذ، منهم 490 موظفًا من إدارة الإطفاء و455 ضابط شرطة، وفقًا للوكالة.

وذكرت وزارة النقل أن الطائرة من طراز بوينج 737-800 عمرها 15 عاما، كانت في طريق العودة من بانكوك في تايلاند ووقع الحادث أثناء هبوطها.

وقدّمت "جيجو" للطيران "اعتذارها الصادق" وتعهّدت ببذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم الطائرة.

ورجّحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون تحطّم الطائرة ناجمًا عن اصطدامها بطائر، فضلًا عن سوء الأحوال الجوية.

وقال لي جيونغ- هيون، رئيس هيئة الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحفي إنّ "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور، ومع ذلك، سيُعلَن عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".

وأظهرت لقطات متداولة، الطائرة وهي تنزلق خارج المدرج وتصطدم بالجدار، قبل أن يشتعل جزء منها، كما تُظهر لقطات أخرى عمودًا كبيرًا من الدخان الأسود يتصاعد إلى السماء.

