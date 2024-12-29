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تفاصيل تحطم طائرة بكوريا الجنوبية ومصرع 174 من ركابها (صور+ فيديو)

11:45 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

حادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية

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القاهرة- مصراوي:

قالت وكالة الإطفاء الوطنية الكورية الجنوبية، إن 174 شخصا على الأقل قتلوا عندما هبطت طائرة تابعة لشركة جيجو إير، وانحرفت عن المدرج وانفجرت بعد اصطدامها بجدار في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية اليوم الأحد.

تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

وكانت الطائرة قادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك وعلى متنها 181 شخصًا بينهم 6 من الطاثمن وكانت تحاول الهبوط في الساعة الـ9 صباحًا بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية، إن رجال الإنقاذ هرعوا لإخراج الأشخاص من طائرة شركة " جيجو آير"، في مطار مدينة موان، التي تقع على بعد حوالي 290 كيلومترًا جنوبي سول.

ومن بين الضحايا، 71 جثة لذكور و71 جثة لإناث، ولم يتسن تحديد جنس عدد من الجثث الأخرى، فيما تم إنقاذ اثنين من أفراد طاقم الطائرة من بين الحطام ونقلهما إلى المستشفى.

وأشارت الوكالة إلى أن من بين الركاب اثنان يحملان الجنسية التايلندية، فيما يحمل بقية الركاب الجنسية الكورية الجنوبية.

تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

وحتى الآن، تم نشر 1562 فردًا للمساعدة في جهود الإنقاذ، منهم 490 موظفًا من إدارة الإطفاء و455 ضابط شرطة، وفقًا للوكالة.

وذكرت وزارة النقل أن الطائرة من طراز بوينج 737-800 عمرها 15 عاما، كانت في طريق العودة من بانكوك في تايلاند ووقع الحادث أثناء هبوطها.

وقدّمت "جيجو" للطيران "اعتذارها الصادق" وتعهّدت ببذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم الطائرة.

ورجّحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون تحطّم الطائرة ناجمًا عن اصطدامها بطائر، فضلًا عن سوء الأحوال الجوية.

تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

وقال لي جيونغ- هيون، رئيس هيئة الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحفي إنّ "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور، ومع ذلك، سيُعلَن عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك".

وأظهرت لقطات متداولة، الطائرة وهي تنزلق خارج المدرج وتصطدم بالجدار، قبل أن يشتعل جزء منها، كما تُظهر لقطات أخرى عمودًا كبيرًا من الدخان الأسود يتصاعد إلى السماء.

وحدد الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانغ- موك اليوم الأحد، بلدة موان الواقعة في جنوب غرب البلاد كمنطقة كوارث خاصة مؤهلة للحصول على دعم الدولة في أعقاب حادث تحطم الطائرة.

ودعا إلى تعبئة جميع الموارد لإنقاذ الركاب، إذ قال في بيان له "يجب على جميع الوكالات ذات الصلة، تعبئة جميع الموارد المتاحة لإنقاذ" ركاب الطائرة المنكوبة.

تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

وتابع "أعتقد أنّ كلمات العزاء لن تكون كافية للعائلات الثكلى التي ألمّت بها هذه المأساة"، مشيرًا إلى أن الحكومة بأكملها تعمل معًا بشكل وثيق للتعامل مع تداعيات الحادث، وتخصيص جميع الموارد المتاحة، مع بذل كل جهد لضمان الدعم الشامل للعائلات المكلومة.

تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

ويعد هذا أول حادث مميت في تاريخ شركة طيران "جيجو" التي تأسست عام 2005، والتي تعد من أكبر شركات الطيران منخفض التكلفة في كوريا الجنوبية.

تحطم الطائرة الكورية الجنوبية شركة جيجو إير تحطم طائرة مطار موان الدولي كوريا الجنوبية
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