شهود عيان يكشفون مفاجأة بشأن انفجار طائرة كوريا الجنوبية (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

أفاد شهود عيان على حادث تحطم الطائرة المميت الذي وقع في بلدة موان جنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأحد، بأنهم رأوا ألسنة اللهب تتصاعد في محرك الطائرة وسمعوا عدة انفجارات قبيل الحادث.

وانحرفت رحلة طيران جيجو إير عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بجدار سياج في مطار موان الدولي في بلدة موان بإقليم جنوب جولا، على بعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب سيئول، في الساعة 9:07 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتظهر مقاطع الفيديو التي بثتها محطات التلفزيون المحلية الطائرة وهي تحاول الهبوط دون استخدام عجلات الهبوط.

وقال يو جيه-يونغ (41 عامًا) الذي كان في بيت ضيافة مؤقت لقضاء إجازة بالقرب من المطار، إنه رأى شرارة بالجناح الأيمن للطائرة قبل تحطمها. وأضاف "لقد أخبرت عائلتي أن هناك مشكلة في الطائرة عندما سمعت صوت انفجار قوي".

وتم تداول مقطع فيديو يظهر حدوث انفجار صغير في الطائرة خلال تحليقها في الهواء، قبل محاولتها الهبوط.

이미 공중에서 작은 폭발이 있어 보이는 무안공항 사고 비행기

-버드 스트라이크가 공중에서 있던건지?.. pic.twitter.com/SsdnTogIqe — naretev (@tepalzoa) December 29, 2024

وحسب شاهد عيان آخر، فإنه كان يتنزه على بعد 4.5 كيلومترات من المطار عندما وقع الحادث، إذ قال "رأيت الطائرة تهبط واعتقدت أنها كانت على وشك الهبوط عندما لاحظت وميضًا من الضوء"، "ثم حدث انفجار مدوٍ أعقبه تصاعد الدخان في الهواء، ثم سمعت سلسلة من الانفجارات".

وقال شاهد آخر يدعى كيم يونغ-تشيول (70 عاما) إن الطائرة فشلت في الهبوط في المحاولة الأولى وارتفعت قليلا مرة أخرى قبل تحطمها.

ويتذكر كيم أنه سمع صوت "خدش معدني" مرتين قبل نحو 5 دقائق من التصادم، إذ قال إنه نظر إلى السماء ورأى الطائرة تحلق لأعلى بعد فشلها في الهبوط، قبل أن يسمع "انفجارا قويا" ويرى "دخانا أسود يتصاعد في السماء".